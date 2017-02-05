رئيس الموساد زار واشنطن سرا والتقى مستشاري ادارة ترامب وبحث ملفات ايران والفلسطينين

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ كشفت صحفة هارتس الاسرائيلية صباح اليوم الاحد ان رئيس جهاز الموساد الاسرائيلي يوسي كوهين زار واشنطن سرا والتقى مع مستشار الامن القومي الامريكي وبحث معه ملفات عدة ابرزها الصراع مع الفلسطينين وملف ايران وتسلحها.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى قوله ان الزيارة لكوهين استمرت لمدة يومين حيث رافقه فيها نائب مستشار الأمن القومي الاسرائيلي، يعقوب ناجل، وجرت قبل زار قبل أسبوعين سرا في واشنطن واجتمع مع كبار مستشاري رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب،بهدف مواصلة تنسيق السياسات بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الجديدة.

وبحسب الصحيفة فقد كانت هذه الزيارة هي الثانية من نوعها التي يقوم فيها رئيس الموساد ونائب مستشار الأمن القومي حيث سافر الاثنين للقاء مستشاري ترامب منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في أوائل ديسمبر من العام الماضي.

وتمت الرحلة الثانية الرحلة قبل يومين من تنصيب الرئيس الامريكي دونالد ترامب حيث التقى الاثنين المقربين من الرئيس ترامب وبحثوا معه ملفات ايران واليات التعامل معها الى جانب الملف الفلسطيني.