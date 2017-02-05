كوكا يوضح موقفه من المشاركة أمام الكاميرون

القاهرة/PNN- أعلن أحمد حسن “كوكا”، مهاجم منتخب مصر لكرة القدم، غيابه عن خوض المباراة النهائية ببطولة الأمم الأفريقية، المقامة حاليا بالجابون، أمام نظيره الكاميروني مساء الغد.

ونشر أحمد كوكا عبر حسابه الرسمي بموقع “انستجرام” للتواصل الاجتماعي، قبل ساعات من المباراة النهائية صورة له وكتب:” قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كنت أتمنى أني أقدر ألعب وأساعد رفاقي لكن للأسف مش هقدر”.

وأكد مهاجم سبورتينج براجا البرتغالي، أنه حاول التحامل على آلامه التي اشتكى منها بإلتهابات في عضلات الحوض لكنه لم يستطع، موضحاً أنه يتمنى التوفيق لمن يقود هجوم منتخب مصر.

ويعاني منتخب مصر من أزمة هجومية حادة، قبل نهائي أمم أفريقيا، في ظل غياب مروان محسن لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، وكوكا للإصابة، بجانب إيقاف محمود عبد المنعم “كهربا” لحصوله على إنذارين.

المصدر: كووورة.