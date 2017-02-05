حماس:نبارك وساطة مصر لاحراز صفقة تبادل للاسرى ونرفض مقترحات اسرائيل 

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/كشفت الاذاعة العبرية العامة ان ان حركة المقاومة الاسلامية حماس باركت الوساطة المصرية من اجل التوصل لصفقة لتبادل الاسرى مع اسرائيل لكنها رفضت المقترحات الاسرائيلية الخاصة بصفقة انسانية يتم فيها تبادل اسير فلسطيني مريض نفسيا باثنين من الاسرائيليين الذين تدعي اسرائيل انهم مرضى نفسيين ايضا ودخلوا الى غزة بالخطا واعتقلتهم حماس.

وبحسب الاذاعة العبرية القناة الثانية ريشت ب فقد اعلن مصدر في حماس مباركة الحركة للجهد المصري للبدء بالتوسط من اجل احراز صفقة تبادل شاملة وكاملة وليس وفق المنظور الاسرائيلي الضيق مشيرا الى ان حماس رفضت عرض اسرائيل مؤكدة انه اما صفقة شاملة او لا شيئ..

وبحسب الاذاعة فان الحديث يدور عن الافراج عن بلال راينة من غزة وهو شقيق احد قيادي حماس وفق المصادر العبرية مقاب لالافراج عن الاسرائيليين هشام السيد من النقب وماغنيستو الاسرائيلي من اصول افريقية وتقول اسرائيل انهم مختلون عقليا ودخلوا غزة بالخطا.

واكدت حماس رفضها للمقترح الاسرائيلي لكنها لم تبدي معارضة لاي جهد مصري يمكن ان يؤدي الى احرازو صفقة تبادل شاملة تؤدي الى افلاراج عن الاسرى .

الاذاعة اشارت الى ان قيادات في حركة حماس قالت انه لا يوجد حاليا اي جهد او مفاوضات لا سرية ولا علنية حول احراز صفقة لتبادل الاسرى.

المصادر العبرية اشارت بحسب الاذاعة الى انه لا يوجد حتى الان تدخل مصري لاحراز صفقة تبادل لكن اذا تدخلت مصر وطلبت الوساطة فان حماس لن تعارض عليها فيما اسرائيل ليست ضدها وربما تكون قد طلبت بالفعل من القاهرة البدء بجس نبض حماس لتحقيق الصفقة التي يمكن ان تاخذ وقتا.