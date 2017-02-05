الدوري الإيطالي يطارد كونتي بعرض مغري

ميلانو/PNN- كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن اهتمام إدارة إنتر ميلان، بالتعاقد مع أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن الإدارة الصينية لإنتر ميلان تسعى لإغراء كونتي بعقد لمدة أربعة سنوات بقيمة 15 مليون يورو سنويًا، وتوفير 400 مليون يورو للصفقات.

وأشارت الصحيفة، إلى صعوبة إتمام هذه الصفقة، نظرًا للكراهية بين يوفنتوس وإنتر ميلان، حيث لعب كونتي في صفوف السيدة العجوز، وقام بتدريب الفريق خلال السنوات الماضية.

وتسعى إدارة النيراتزوري للتعاقد مع مدير فني صاحب تاريخ كبير وخبرة في الملاعب الأوروبية، لقيادة الفريق مجددًا لمنصات التتويج.

ويقدم كونتي مباريات مميزة رفقة البلوز هذا الموسم حتى الآن، حيث قاد الفريق لصدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 59 نقطة.

يذكر أن دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد الإسباني، قد ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بتولي تدريب النيراتزوري، ليخلف ستيفانو بيولي المدير الفني الحالي للفريق.

المصدر: كووورة.