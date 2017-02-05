مورينيو يهاجم ميركاتو البريمييرليج ويستشهد بالبوندسليجا

لندن/PNN- يرى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن الشياطين الحمر لا يقدرون على التعاقد مع أفضل اللاعبين في كل موسم، بسبب المنافسة الشرسة مع الأندية الأخرى في البريمييرليج على عكس ما يفعله بايرن ميونيخ في البوندسليجا.

وقال مورينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة “التلجراف”: “هذه كرة القدم الجديدة، عندما تتحدث في السابق عن وقت السير أليكس فيرجسون، هذه ليست ألمانيا”.

وأوضح: “في ألمانيا، بايرن ميونيخ الفائز بالدوري المحلي يذهب في الصيف إلى بوروسيا دورتموند كل موسم ويشتري أفضل لاعبيهم، تعاقدوا مع ليفاندوفسكي وجوتزه وبعدها مع ماتس هوميلز، لذلك يفوزون بالدوري الألماني في الصيف”.

وأضاف: “تعتقد أنه في إمكاني الذهاب لتوتنهام والتعاقد مع لاعبين من عندهم لقتلهم؟ أنا لا أستطيع، كما أنني لا أستطيع الذهاب إلى أرسنال وجلب اثنين من أفضل لاعبيهم والأمر نفسه ينطبق على تشيلسي الذي أحبه بشدة، هذا العصر ولى وانتهى”.

وتابع مورينيو “أن تكون بطلاً بواسطة الهجوم على منافسيك المباشرين انتهى في إنجلترا”.

وأتم مدرب اليونايتد حديثه بقوله: “ريال مدريد يبيع اللاعبين الذين يريد التخلص منهم، والأمر نفسه مع برشلونة وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، لذلك أصبح من الصعب للغاية الحصول على سوق انتقالات جيد للغاية”.

المصدر: كووورة.