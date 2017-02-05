الرئيس يصل اليوم باريس للقاء الرئيس الرنسي واوروبا تناقش القضية الفلسطيني في لكسمبورغ

بيت لحم/PNN/من المقرر أن يصل الرئيس محمود عباس إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند .

وقال سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي في حديث لصوت فلسطين صباح اليوم إن الرئيسين سيبحثان خلال الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر تطورات القضية الفلسطينية.

وفي اطار المساعي الاوروبية بالشرق الاوسط يعقد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لكسمبورغ غدا الاثنين دورته العادية لمناقشة عدد من القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية وفق ما افادت مصادر اوروبية متعددة.

من جهته قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا في حديث لصوت فلسطين صباح اليوم إنه سيتم خلال الاجتماع وبناء على طلب فرنسي متابعة نتائج مؤتمر باريس للسلام وكذلك بحث الاستيطان.

وأعرب الفرا عن أمله بأن يتبنى الاجتماع اتفاقية شراكة كاملة مع فلسطين وأن لا يخرج عنه عقد اجتماع لمجلس الشراكة الأوروبي الإسرائيلي.

وأشار سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي إلى وجود دول أوروبية مؤثرة تطالب بتخفيض مستوى التعاون الاقتصادي مع إسرائيل وبعدم عقد مجلس الشراكة الأوروبي الإسرائيلي بهدف الضغط عليها لتطبيق قرارات الشرعية الدولية.