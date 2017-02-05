مستوطنو “بروخين” يجرفون” أراضي بروقين لإقامة بنى تحتية

سلفيت/PNN- نفذ مستوطنون، صباح اليوم الاحد، أعمال تجريف لتوسعة مستوطنة “بروخين” المقامة على أراضي المواطنين شمال بلدة بروقين غرب سلفيت شمال الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن جرافات المستوطنين، شوهدت اليوم ، وهي تنفذ عمليات تجريف وتهيئة الأرض والبنية التحتية للمزيد من البناء الاستيطاني على حساب أراضي بلدة بروقين في المنطقة الشمالية أسفل مستوطنة ” بروخين”.

بدوره أكد الباحث د. خالد معالي، أن عمليات التوسع الاستيطاني لم تتوقف في كافة قرى وبلدات سلفيت؛ حيث تستنزف 25 مستوطنة أراضي 18 تجمع سكاني في محافظة سلفيت على مدار الساعة وان الاحتلال يعمل جديا على تنفيذ خطة بناء سكة حديد للقطار الخفيف يصل “اريئيل” بتل ابيب.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال كانت قد أعلنت في وقت سابق عن توسيع مستوطنة “بروخين” بمئات من الوحدات وحدة الاستيطانية الجديدة، حيث يجري العمل على بنائها حاليا على حساب أراضي المزارعين والمراعي الخضراء ؛ ضمن الـ550 وحدة استيطانية أعلن عنها؛ حيث يجري العمل على بنائها على قدم وساق .

وأشار معالي إلى أن مستوطنة “بروخين” تأسست عام 1999م وبدأت بؤرة استيطانية صغيرة ومن ثم تضخمت وكبرت، موضحا أن “قائد المنطقة المركزية في جيش الاحتلال “نيتزان آلون” وقع سابقا، أمراً يقضي بتحويل البؤرة الاستيطانية المسماة “بروخين” إلى مستوطنة رسمية تحت رعاية المجلس الاستيطاني الإقليمي.

ولفت معالي إلى أن مستوطنة “بروخين” اقتبس اسمها من بلدة بروقين، في تزييف وتلاعب فاضح بالأسماء من قبل المستوطنين لإيهام أنفسهم بوجود حق تاريخي لهم في المنطقة على شاكلة ما يزعمون من وجود جبل الهيكل مكان المسجد الأقصى، حسب قوله.

ولفت معالي إلى أن وزير حرب الاحتلال ” ليبرمان” زار مستوطنة “اريئيل ايام ووعد بتوسعة الاستيطان كما أن ” نتنياهو افتتح بناء 300 شقة جديدة في منطقة واد عبد الرحمن الذي يقع شمال سلفيت، ويتبع في غالبية ملكيته لعائلة ال شاهين من سلفيت.