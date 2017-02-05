الفرا: نامل من اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي تبني اتفاقية شراكة كاملة مع فلسطين

رام الله/PNN- يعقد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لكسمبورغ، غدا الاثنين، دورته العادية لمناقشة عدد من القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا في حديث لصوت فلسطين صباح اليوم إنه سيتم خلال الاجتماع وبناء على طلب فرنسي متابعة نتائج مؤتمر باريس للسلام وكذلك بحث الاستيطان.

وأعرب الفرا عن أمله بأن يتبنى الاجتماع اتفاقية شراكة كاملة مع فلسطين وأن لا يخرج عنه عقد اجتماع لمجلس الشراكة الأوروبي الإسرائيلي.