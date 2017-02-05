فيديو أحمد فهمي يخلع ملابسه على مسرح اراب ايدول…اكتشفوا ما حدث!

قال الفنان أحمد فهمي مقدم اراب ايدول”Arab Idol” بأنه يحضر مفاجأة على مسرح البرنامج، ليقوم بخلع رابطة عنقه وفتح ازرار قميصه، ليكشف عن ما يرتديه من أسفله.

أحمد فهمي كشف عن القميص القطني “تي شيرت” أحمر الخاص بالمنتخب المصري، ليقوم بالرقص على مسرح اراب ايدول، مؤكداً على سعادته البالغة بصعود المنتخب المصري للدور النهائي.

ما فعله أحمد فهمي على مسرح اراب ايدول شكل صدمة لدى البعض، الذي لم يتوقع تصرفه هذا على الهواء.

وفي ذات الصدد، أبدى لجنة تحكيم اراب ايدول سعادتهم البالغة بصعود المنتخب المصري للدور النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما أرسل كلاً من الفنان وائل كفوري والفنانة نانسي عجرم تحيتهم لفريق كرة السلة اللبناني بمناسبة حصوله على لقب بطولة غرب آسيا.

نانسي عجرم كشفت عن مفاجأتها في اراب ايدول، لتظهر القميص القطني “تي شيرت” الخاص بالمنتخب اللبناني لكرة السلة، لتقول لأحمد فهمي: “وأنا كمان عندي مفاجأة”.