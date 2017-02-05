الإحصاء: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي العام الماضي

رام الله/PNN- بينت مؤشرات جهاز الإحصاء الفلسطيني، الصادرة اليوم الأحد، أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجلت ارتفاعا نسبته 0.96% خلال العام 2016 مقارنة مع عام 2015.

حيث بلغ متوسط الرقم القياسي 103.58 مقارنة بـ102.60 خلال 2015 (شهر الأساس كانون الأول 2015=100).

وقال “الإحصاء” إنه على مستوى الأنشطة الصناعية الرئيسية، سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا بنسبة 15.78%، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 13.08%، كما سجل نشاط الصناعات التحويلية ارتفاعا بنسبة 3.82%، في حين سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضا مقداره 26.26% خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015.

كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعا نسبته 0.60% خلال شهر كانون الأول 2016 مقارنة بشهر تشرين الثاني 2016، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 104.92 خلال شهر كانون الأول 2016 مقارنة بـ104.29 خلال شهر تشرين الثاني 2016 (شهر الأساس كانون الأول 2015=100).

وسجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 13.67%، والذي تشكل أهميته النسبية 11.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا نسبته 1.49% خلال شهر كانون الأول 2016 مقارنة بالشهر السابق، والتي تشكل أهميتها النسبية 83.19% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا مقداره 30.27%، والذي تشكل أهميته النسبية 4.06% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضا مقداره 19.74%، والذي تشكل أهميته النسبية 0.78% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا خلال شهر كانون الأول 2016 مقارنة بشهر تشرين الثاني 2016 أهمها صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة الورق ومنتجاته، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة الملابس، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضا في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة المشروبات، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الأثاث، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.