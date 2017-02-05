المكتب الوطني يُعلن عن الجامعات الفائزة بالمنحة الكويتية‎

غزة/PNN- أعلن المكتب الوطني للاعمارالمكلف من الحكومة الفلسطينية بمتابعة ملف إعادة إعمار قطاع غزة، عن المشاريع الفائزة بالمنحة الكويتية .

وشكر د. بشير الريس منسق اللجنة التوجيهية و المكتب الوطني، رئيس الوزراء رامي الحمد لله لمتابعته الحثيثة لملف الاعمار و أكد أن دعم الجامعات الفلسطينية يأتي ضمن سياسة الحكومة باعطاء اولوية قصوى لقطاع التعليم.

و ذكر المهندس مأمون بسيسو منسق المنحة الكويتية أن دولة الكويت الشقيقة ستمويل تطوير مختبرات علمية و هندسية و طبية لصالح الجامعات الفلسطينية والمشاريع الفائزة هي :

1. جامعة الأزهر : تجهيز عيادات كليتي طب الأسنان والعلوم الطبية

2. الجامعة الإسلامية : مختبرات كلية الهندسة وكلية العلوم الصحية وكلية تكنولوجيا المعلومات

3. الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية : مختبر المحاكاة للتمريض

4. جامعة القدس المفتوحة : مختبرات التعليم الالكتروني

5. الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا: مختبر البيولوجيا الجزئية

6. كلية فلسطين التقنية: مختبر التكييف والتبريد

و ذكر بسيسو ، أن المكتب الوطني للاعمار قد سبق و أعلن لعموم المؤسسات الاهلية عن فرصة تمويلية تقدمها دولة الكويت الشقيقة بقيمة 3 مليون دولار لدعم المؤسسات الاهلية العاملة في قطاع التعليم العالي و ذوي الاحتياجات الخاصة، و قد تقدم لهذه المنحة 76 مشروعا ، تم تقييمها حسب معايير دقيقة من قبل لجان فنية متخصصة و بمشاركة ممثل عن قطاع المؤسسات الاهلية و الاستشاري الكويتي .

و من ناحية اخرى سيقوم المكتب الوطني بالاعلان قريبا عن المؤسسات الفائزة بالمشاريع الموجهه لذوي الاحتياجات الخاصة و الايت