الدفاع المدني يتعامل مع 746 حادث “حريق وإنقاذ” خلال كانون ثاني الماضي

رام الله/PNN- تعاملت طواقم الدفاع المدني خلال شهر كانون ثاني الماضي مع (746) حادث حريق وإنقاذ ، كانت (385) حادث حريق و(361) حادث إنقاذ نتج عنها ستة حالات وفاة في حوادث و173 إصابة نتيجة الحوادث والحرائق .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني وصل PNN نسخة عنه: عن إحصائيات الحوادث والتدخلات وملخص الإنجازات فيما يتعلق بحوادث الإطفاء إرتفعت بمعدل “16%” مقارنة مع شهر كانون أول الماضي ، وتنوعت الحرائق ما بين إحتراق مركبات ومنازل ومخازن ومستودعات ومحال تجارية ومركبات ومؤسسات وغير ذلك فقد شكلت حرائق الركبات ما نسبته (20%) من مجمل الحرائق التي أخمدتها الطواقم وحرائق المنازل بنسبة (12%) ، وكما وان من أهم أسباب الحرائق العمد والإهمال والتماس الكهربائي والأحمال الزائدة على التيار الكهربائي وعبث الأطفال وغير ذلك ، وكان أكثر أسباب الحريق شيوعا هو التماس الكهربائي بنسبة (25%) والحرق العمد بنسبة (23%) ونسبة الحرائق بسبب الإهمال (20%) كما ان اعلى نسبة لتدخلات طواقم الدفاع المدني كانت في محافظة جنين ، ومعظم حوادث الإنقاذ التي إنخفضت مقارنة بالشهر السابق بنسبة 69% كانت نتيجة حوادث سير بين إنزلاق وتدهور وتصادم مركبات وأعطال في مصاعد كهربائية وإخلاء وتحرير محاصرين وعالقين داخل منازل وإنقاذ ممتلكات ومحاصرين والتعامل مع حوادث وتداخلات خلال المنخفضات الجوية ، كما وتعاملت طواقم وحدات الدعم والإسناد مع 44 مهمة عمل من حوادث وحرائق وإسناد لطواقم الإطفاء والإسناد في تداخلات الإنقاذ وحالات تقديم المساعدة .

ويشار إلى أن حالات الوفاة كانت وفاة المواطن بعد سقوطه في بئر قيد الانشاء ببلدة السموع جنوب الخليل ، وفاة طفل اثر سقوطة داخل بئر في بلدة سعير شمال شرق الخليل، ووفاة في حادث سير بمنطقة النبي يونس في بلدة حلحول شمال الخليل ، ووفاة في حادث سير بمدينة يطا في محافظة الخليل ، ووفاة سيدة في حادث إنقلاب مركبة ببلدة برطعة في محافظة جنين ، ووفاة نتيجة حادث سير قرب مخيم عين السلطان بمحافظة أريحا ؛ كما وكانت الإصابات الناتجة عن الحوادث 173 إصابة ، 19إصابة منها في حوادث حرائق و146 إصابة نتيجة حوادث سير وتصادم مركبات و8 إصابات في حوادث عمل وإنهيار سقف وأخرى .

وأضاف التقرير إن نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة كان : إصدار (4538) تصريح بعد الكشف على المنشات والمؤسسات والحرف المختلفة ومطابقتها لشروط السلامة العامة بعد إنجاز (8296) جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات ؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل ل (491) مصعدا كهربائيا في محافظات الوطن .

وعلى صعيد النشاط التدريبي لطواقم الدفاع المدني إختتمت عدة إجتماعات ولقاءات مع شركاء محليين وإقليميين ودورات ومهمات خارجية لطواقم الدفاع المدني كان أبرزها : لقاء رؤساء الوفود للجان الالقيمية لمشروع الحوار المهني المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية ، ورشة عمل لمشروع الموروث الثقافي في حوض البحر الابيض المتوسط المنعقدة في جزيرة قبرص ، مع إختتام عدد من الدورات الداخلية في محافظات الوطن أبرزها دورة التخطيط الاستراتيجي وادارة المشاريع في وزارة الداخلية بمدينة رام الله ، ودورة اعداد مدربين سائقين مركبات الاطفاء التي عقدت بالتعاون مع شركة فولفو في مدينة رام الله ، ودورة القيادات التاسيسية العاشرة المنعقدة في هيئة التدريب العسكري ، ودورة العمليات التاسيسية الثامنة عشر المنعقدة أيضاً في هيئة التدريب العسكري بمحافظة أريحا ، بالإضافة إلى عقد (102) دورة تدريبية لمختلف مؤسسات المجتمع المحلي ولمجموعات من أنصار وأصدقاء الدفاع المدني ضمت مجموعات وفرق متطوعين ومربيات ودور الحضانات ومجموعات من ربات البيوت ، وطواقم الأجهزية الأمنية ومؤسسات مدنية وقطاعات متنوعة ، فقد إستفاد منها (8718) متدرب في علوم الدفاع المدني كافة من إسعاف أولي وإنقاذ وإطفاء ووقاية وإخلاء وغيرها .