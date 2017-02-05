كوبا: احتفال حاشد بمناسبة انشاء نصب تذكاري للرئيس الرمز ياسر عرفات

ام الله/PNN- نظمت سفارة دولة فلسطين وبالتنسيق مع لجنة اقليم حركة فتح /كوبا وأبناء الحركة الدارسين في الجامعة احتفال حاشد في جامعة كليةً الطب لامريكا اللاتينية (Elam) بمناسبة وضع نصب تذكاري في ساحة الجامعة للرئيس القائد الرمز ياسر عرفات بحضور عميد جامعة كلية الطب والهيئة التدريسية، والعاملين بالجامعة، وسفير دولة فلسطين /كوبا أكرم سمحان ، وطاقم السفارة ، وممثلي فصائل العمل الوطني الفلسطيني، ولفيف من الطلبة الفلسطينيين والعرب والأجانب الدارسين في الجامعة .

وفي كلمته، اشاد السفير سمحان بعمق العلاقات التاريخية التي تربط فلسطين وكوبا، مؤكدا على أهمية تطويرها وتعزيزها بما فيه مصلحة البلدين.

يذكر ان هذه الجامعة يدرس بها طلاب من اكثر من 60 دولة من امريكا اللاتينية ، وافريقيا ، اسيا، وأمريكا الشمالية ، ويقدر عددهم بأكثر من3000 طالب .