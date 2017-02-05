واللا: حماس طالبت اسرائيل بصفقة اسرى كاملة لابرامها

رام الله/PNN- زعم موقع “واللا” العبري اليوم الأحد، أن حركة حماس لم توافق على الإفراج عن أبراهام منغستوا أو هشام السيد مقابل إطلاق سراح شقيق أحد قياداتها المعتقل لدى جيش الاحتلال.

وأشار الموقع إلى أن حركة حماس رفضت المقترح الإسرائيلي على أساس إنساني بالإفراج عن الأسير بلال الرزاينة وعارضته مقابل منغيستو أو السيد، وقالت إن الأمر يتطلب “صفقة كاملة لإبرامها”.

وذكر الموقع إلى أن المعتقل بلال الرزاينة وهو مختل عقلي اعتقل قبل شهرين عبر الحدود.

وادعى “واللا” أن حماس ثمنت إشراك مصر في مسألة صفقة الأسرى في وقت أن المصريين لم يكونوا على استعداد للتوسط في قضية الجنود المفودين في قطاع غزة، حسب ما أورده.

ولفت الموقع إلى أن مسؤولين أكدوا بأن المفاوضات بين “إسرائيل” وحماس حول الجنود الأسرى تمر في “مأزق”.

وحسب مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات نوه الموقع إلى أن حماس طلبت الإفراج عن جميع أسرى صفقة “شاليط” عام 2011 الذين تم اعتقالهم عام 2014، قبل أن يبدأ التفاوض حول صفقة تبادل أسرى مع الجنود لديها.