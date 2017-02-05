النضال الشعبي في الخليل تنظم لقاء حول “دمج المرأة بالهيئات المحلية”

الخليل/PNN- نظمت كتلة نضال المرأة الاطار النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في شمال الخليل لقاء حول دمج المرأة بالهيئات المحلية، اليوم الاحد، وكما بدأت الكتلة بدورة للرياضيات لطلبة الثانوية العامة .

وأشار سكرتير الجبهة محمد الشلالدة لأهمية تفاعل المرأة مع المجتمع المحلي ، وخصوصا بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات المحلية .

مؤكدا على أن الجبهة تعمل على جعل المرأة في موقع صنع القرار، كما أشاد بدور المرأة الفلسطينية في كافة مجالات الحياة وكذلك دورها في كافة مراحل النضال الوطني الفلسطيني.

وافتتحت اللقاء سكرتيرة الكتلة سونيا مضية، قائلة إن زيادة مشاركة المرأة في مجالس الهيئات المحلية والعمل على تفعيل وتمكين مشاركتها امر ضروري لخدمة المجتمع المحلي .

موضحة أن المرأة الفلسطينية تشكل نصف المجتمع ،و من أجل تحقيق تنمية المجتمع المحلي لا بد تفعيل دور المرأة بدءً من المشاركة في المجتمع المحلي بقوة وتفعيل دورها وتنمية قدراتها.

كما افتتحت الكتلة دورة لطلبة الثانوية العامة في الرياضيات وذلك لتقوية الطلبة وتحصيلهم العلمي بما يضمن اعلى نسبة من النجاح .