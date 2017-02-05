بيتونيا: توقيع اتفاقية المباشرة في تنفيذ مشروع تطوير شبكة مياه المدينة

بيتونيا/PNN- وقع رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة اليوم، مع يانيك رئيس مصلحة بيسان للمياه لمدينة رين الفرنسية اتفاقية البدء بتنفيذ اتفاق التعاون الذي تم توقيعه في العاصمة الفرنسية باريس قبل عام ونصف العام لنبدأ بهدف تطوير شبكة المياه في مدينة بيتونيا وتطويرها لمعالجة أزمة المياه بشكل عام .

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البلدية في مكتبه، يانيك، والوفد الفرنسي المرافق له، حيث اطلعهم على ممارسات الاحتلال في مدينة بيتونيا ومصادرة اراضي المواطنين واقامة جدار الفصل العنصري على حساب اراضي المزارعين.

وتحدث دولة عن أهمية البدء في المشروع لما له من أهمية قصوى في توفير مياه صالحة للشرب للمواطنين، بالاضافة الى المعوقات التي تضعها سلطات الاحتلال امام اي تطور في المدينة.

وأكد دولة البدء في تنفيذ الاتفاقية يأتي من خلال التواصل الدائم مع مدينة “رين” من أجل العمل على تطوير شبكة مياه المدينة بشكل كامل، حيث سيتم وضمن المرحلة الاولى البدء بدراسة شبكة المياه في المدينة وتحديد أماكن بداية العمل حتى ينتهي بتطوير الشبكة بشكل كامل.

وأوضح دولة أن الاتفاقية ستبني أيضاً على ما بعدها من خلال وفود مؤسسة المياه في مدينة “رين” التي منها هذا الوفد الذي يزور المدينة من أجل أن تطلع على شبكة المياه وتبحث مع المهندسين في البلدية السُبل المُثلى للبدء في تطبيق الاتفاقية.

من جانبه، أكد يانيك ان الخطوات الاولى في بدء تنفيذ الاتفاقية ستشمل عمليات دراسة وبحث واسعة عن شبكة مياه المدينة من فحصها والاحياء في المدينة اضافة الى الاتفاق على الطريقة الانجع لمعالجة المشاكل الموجودة في شبكة المياه الحالية.

وشدد على دعمه المُطلق للحقوق الفلسطينية في المياه والارض ، مشيرا الى ان احقاق الحقوق يؤدي في نهاية المطاف الى تحقيق سلام عادل وشامل لا ظُلم فيه، مؤكداً على أن مهمتهم تكمن في ايصال رسالة شعب فلسطين وما يتعرضون له من ممارسات يومية من قبل الجيش الاسرائيلي بشكل يومي، ومشددا على ان الوفد سيعمل على نقل ما ما يراه على ارض الواقع الى الشعب الفلرنسي.

وفي نهاية اللقاء اصطحب رئيس البلدية الوفد الفرنسي في جولة تضمنت احياء المدينة وموقع بناء جدار الفصل العنصري المقام على اراضي المواطنين والذي يلتهم اكثر من 20 الف دونم زراعي .