روضة وحضانة حقل الرعاة تستقبل وفداً من الإتحاد الأوروبي ووزارة التنمية الإجتماعية والدفاع المدني

رام الله/PNN- إستقبلت روضة وحضانة حقل الرعاة في بيت ساحور التابعة لمؤسسة لجان العمل الصحي، وفداً من الإتحاد الأوروبي ووزارة التنمية الإجتماعية، كذلك جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، وقد جاءت هذه الزيارة بهدف الإطلاع على نموذج مؤسسة لجان العمل الصحي في رياض الأطفال ودور الحضانات، وكان في إستقبال الوفد رائد عويضات مدير دائرة التنمية في لجان العمل الصحي، ونوال الشوملي مديرة الروضة والحضانة، حيث قام الوفد وبرفقة مديرة الروضة والحضانة بالتجوال في جميع مرافق الروضة والحضانة التي قدمت له شرحاً موجزاً عن طبيعة الخدمات والفعاليات التي تقدم للأطفال في كل من الروضة والحضانة.

وتأتي هذه الزيارة عقب مشاركة نوال الشوملي مديرة الروضة والحضانة ممثلة عن لجان العمل الصحي في ورشة عمل سابقة لوزارة التنمية الإجتماعية، كانت تحت عنوان: “تطوير الخدمات التي تقدم في دور الحضانات للأطفال”، وزودت القائمين على الورشة والحضور عرضاً تفصيلياً عن خدمات وأهداف الروضة والحضانة، وعلى ضوء هذه الورشة تم إعتماد روضة وحضانة حقل الرعاة لمؤسسة لجان العمل الصحي، كنموذج يجب الإحتذاء به والإطلاع على خدماته.

في نهاية الزيارة عقد إجتماع مع كافة أعضاء الوفد وجرى تزويدهم بكافة التفاصيل المتعلقة ببرتوكول عمل الروضة والحضانة، والفعاليات والخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدم للأطفال، وعلاقة الروضة والحضانة بالمجتمع المحلي في بيت ساحور، وعلاقات التعاون مع كافة المؤسسات في بيت لحم، وبالتحديد المؤسسات التي تعنى بقضايا الأطفال.

كما تم إطلاع الوفد الزائر على رؤى وإستراتيجيات لجان العمل الصحي لتطوير آفاق العمل في الروضة والحضانة، من خلال النقاشات المستمرة مع إدارة المؤسسة ودورات التخطيط الإستراتيجي لمؤسسة العمل الصحي.

وفي نهاية الاجتماع فتح النقاش مع الوفد الذي إستفسر عن مختلف القضايا المتعلقة بعمل الروضة والحضانة وتمت الإجابة على جميع إستفسارات الوفد، الذي عبر عن إعجابه بهذا النموذج وأبدى رغبته بمزيد من التعاون والعمل المشترك، فيما قدم أطفال الروضة هدية رمزية من منتوجات مركز الواحة لذوي وذوات الإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة التابع للجان العمل الصحي، وقدموا نبذة سريعة للوفد عن مركز الواحة ومنتوجاته.