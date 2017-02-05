الخارجية: ويبقى الإستيطان هو العائق الرئيس أمام تحقيق السلام

رام الله/PNN- يواصل الإئتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو تصعيد حملته الإستيطانية الشرسة ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، تجسيداً لأيديولوجيته الظلامية العنصرية، وإرضاءاً لجمهوره من المتطرفين والمستوطنين، في مسعى منه إلى تحويل حل الدولتين إلى حل مستحيل، وفقاً لسياسة الأمر الواقع التي تخلق بالإستيطان معطيات إستعمارية جديدة قائمة على قوة الإحتلال، تغلق الباب نهائياً أمام فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة. ليس هذا فحسب، بل تحاول الحكومة الإسرائيلية تسويق وبيع أوهاماً سياسية للعالم وللإدارة الأمريكية الجديدة تقوم على إفراغ مفهوم السلام ومبدأ حل الدولتين من مضمونهما الحقيقي، كما أقرتهما مرجعيات السلام وقرارات الشرعية الدولية والإتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكدت الوزارة أن البناء الإستيطاني واستمراره وتكثيفه وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة هو الذي يقوض حل الدولتين، ويحوله إلى مجرد شعار غير قابل للتطبيق، وهو الذي يفشل جميع أشكال المفاوضات بين الطرفين. كما تؤكد الوزارة أن جوهر حل الدولتين هو إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً وذات سيادة إلى جانب دولة إسرائيل، ولا معنى لأي حديث عن حل الدولتين دون الإعتراف الرسمي والعلني بهذا الجوهر.

إن السلام أيضاً بدون دولة فلسطينية قابلة للحياة ليس له أي قيمة أو معنى أو مضمون، فالسلام يلخص الوصول إلى اتفاق سياسي بين الطرفين ينهي الإحتلال الذي بدأ للأرض الفلسطينية منذ عام 67، ويسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة والقدس الشرقية عاصمةً لها، وهو بذلك النتيجة النهائية لإتفاق ينهي الإحتلال، ويمكّن دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المعترف بها دولياً، بمعنى آخر، إن السلام لن يتحقق، وأن دولة فلسطين لن تقوم ما دام الإحتلالُ قائماً والإستيطانُ مستمراً. إن السلام هو محصلة جهد تراكمي طويل لا بد وأن يبدأ بالإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبضرورة إنهاء الإحتلال، وبأحقية الشعب الفلسطيني في دولة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ولا بد أن يمر عبر عملية تفاوضية تتأسس جوهرياً على أن الإحتلال يجب أن ينتهي، وأن الإستيطان هو العقبة الرئيسية أمام السلام. ومن يتحدث عكس ذلك، فهو إما يتهرب من استحقاق الدولتين، وإما غير قادر على قراءة الواقع على الأرض على حقيقته. وسنبقى نعمل من أجل تصحيح هذا الخلل وهذا الفهم الخاطئ.