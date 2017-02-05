الشرطة تضبط قرابة 400 بذرة ماريجوانا و51 حبة إكستازي في طولكرم

طولكرم/PNN- ضبطت الشرطة، اليوم الاحد، 389 بذرة من القنب المخدرة (الماريجوانا) و51 حبه من الاكستازي ونبتة ماريجوانا واحدة بقضيتين منفصلتين في طولكرم.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة وصل PNN نسخة عنه: انه من خلال معلومات وردت لشرطة المحافظة حول حيازة شخص لمواد مخدرة داخل منزله في طولكرم تم تحريك دورية من فرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة للمنزل بعد الحصول على مذكرة تفتيش من النيابة العامة وتم ضبط نبته خضراء اللون يشتبه ان تكون من القنب المخدر(الماريجوانا) كما عثر على (389) بذرة تعود لنفس مادة النبته.

وأضاف البيان وفي سياق متصل بعد ورود معلومات لفرع مكافحة المخدرات في شرطة طولكرم حول وجود حبوب مخدره في منزل شخص في طولكرم وبعد الحصول على مذكرة تفتيش من النيابة العامة وبالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات بشرطة ضواحي القدس عثر على (51) حبة خضراء يشتبه ان تكون من حبوب الاكستازي المخدرة من داخل المنزل وتم التحرز على المضبوطات والمشتبه به.

وأكد البيان أن الشرطة قامت بتوقيف المشتبه بهم في القضيتين مع المضبوطات و إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم اصولا.