تشييع جثمان الشهيد أبو غوش في مخيم قلنديا

وانطلق موكب التشيع من مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وصولاً إلى منزل الشهيد في مخيم قلنديا، وبعد إلقاء نطرة الوداع الأخيرة على الشهيد، نقل جثمانه إلى المسجد، وصلّي عليه ثم ووري الثرى.

وردد المشيعون هتافات تدعو العالم وأصحاب الضمائر الحية إلى الوقوف في وجه جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت سلطات الاحتلال سلّمت جثمان الشهيد أبو غوش، لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مساء أمس السبت عند حاجز “عوفر”، حيث كان محتجزا في ثلاجات الاحتلال منذ 25 كانون ثاني/ يناير الماضي.

واستشهد أبو غوش جراء إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال عقب اصطدام المركبة التي كان يستقلها بمحطة للركاب قرب مستوطنة “آدم” المقامة على الأراضي الفلسطينية شرقي مدينة رام الله.