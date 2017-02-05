الشرطة تفتتح الدورة الثانية حول تقنيات الحاسوب للضابطة الجمركية باريحا

أريحا/PNN- افتتحت في كلية فلسطين للعلوم الشرطية في أريحا، اليوم الاحد، دورة متخصصة في مهارات استخدام الحاسوب،حيث يشارك فيها 10 ضباط وصف ضباط من جهاز الضابطة الجمركية .

و ذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة وصل PNN نسخة عنه: أن هذه الدورة ستستمر لمدة أسبوع من التدريب النظري والعملي، وهي من سلسلة الدورات التي تقدمها الكلية لمنتسبي الضابطة الجمركية، ولتطوير كادرها في جميع المجالات وخاصة الحاسوب، حيث سيتلقى المشاركون تدريبات مركزة في الحاسوب، ويشرف على هذه الدورة المقدم سامر مهنا مشرف دورات الكمبيوتر ومصمم التعليم الالكتروني في الكلية.

ودعا العقيد زاهر صباح مدير الكلية المشاركين بالدورة للاستفادة من خبرات المحاضر، ومتابعة كل ما هو جديد من التطورات في مجال الحاسوب ، ورفع كفاءتهم المهنية لخدمة المواطنين ، وأيضاً للوصول إلى الإدارة الإلكترونية والمتقدمة .

وأشار المقدم مهنا إلى أن الدورة تأتي في إطار تطوير قدرات المشاركين و ستشمل أنظمة المعالجة والمتابعة و نظام الشبكات في الشرطة، بالإضافة إلى الأتمتة الالكترونية ونظام البريد الالكتروني وغيرها.