ادعيس: الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات جاوزت الثمانين اعتداء في كانون الثاني

رام الله/PNN- قال وزير الاوقاف والشؤون الدينية سماحة الشيخ يوسف ادعيس ان حكومة الاحتلال تُسارع الزمن لفرض واقع جديد بالقدس المحتلة من خلال التقسيم الزماني والمكاني ومن خلال عمليات الاقتحام اليومية للمستوطنين ودخول الحريديم الى صفوف المقتحمين، ومن خلال بناء الوحدات الاستيطانية المتنامية في القدس المحتلة، كاشفا النقاب عن سلسلة الاعتداءات خلال الشهر والتي بلغت ما يربوا على الثمانين اعتداء.

مضيفا ان الاحتلال يعمل جاهداً لتهويد المسجد الأقصى والضغط على المقدسيين، من خلال سياسة الضرائب الباهظة، والتدخل في رسم مناهج التعليم، وسياسة التفتيش والمنع على ابواب المسجد الاقصى،والاستيلاء على المباني والعقارات قرب المسجد الاقصى وخاصة في أحياء في بلدة سلوان، التي تعتبر الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى، وتحويلها الى بؤر استيطانية.وهذا يستدعي من الجميع تعزيز صمود أهلنا في مواجهة مخططات الاحتلال ليبقوا مرابطين صامدين في الأقصى مسرى النبي محمد صل الله عليه وسلم.

وقال ان الاحتلال في جميع الاتجاهات يمارس سياسته تجاه المدينة المقدسة وخاصة مسجدها الاقصى من خلال الانتشار لقواته التي تحيط به،والاستمرار باعمال الانفاق والاعلان عن قرب افتتاح احدها قريبا،وتنظيم المسيرات الاستفزازية، والاعتداء المتكرر على مقبرة باب الرحمة ومامن الله، وبين ادعيس ان الاحتلال كعادته يدون في سجله الدامي كل شهر المنع المتكرر لرفع الاذان في المسجد الابراهيمي والتي بلغت خلال الشهر المنصرم 47 وقتا ، والاستمرار بالتدخل بشؤونه، وممارسته لسلوكه التهويدي تجاه الاقتحامات ىللمقامات التاريخية الاسلامية بمحافظة سلفيت، وصلواته التلمودية في قبر يوسف، واقتحامه لبرك سليمان بمدينة بيت لحم.

وبين ادعيس سلسلة الاعتداءات خلال الشهر والتي كانت على النحو التالي :

1/1/2017 نحو 100 مستوطن و50 مرشد سياحي يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

2/1/2107 حراس المسجد الأقصى يتصدون لاثنين من عصابات المستوطنين اليهودية، في اقتحامات المسجد الأقصى، وأجبرا شرطة الاحتلال على اخراجهما من المسجد.وكان المستوطنان أديا طقوسا وصلوات تلمودية في المسجد سرعان ما اعترضهما حراس المسجد وسط توتر شديد أجبر شرطة الاحتلال على التدخل واخراج المستوطنين من باب السلسلة.

3/1/2017 مجموعات صغيرة ومتتالية، تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة، من شرطة الاحتلال الخاصة

4/1/2017 نحو 46 مستوطناً،اقتحموا، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال “الإسرائيلي.

5/1/2017مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك، ، إذ رصد قيام 18 مستوطنًا باقتحام باحات المسجد، ضمن الاقتحامات الصباحية للأقصى.

6/1/2017آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة برحاب الاقصى وسط اجراءات مشددة في القدس

7/1/2017 مجموعات من المستوطنين أدت ليلا صلوات وشعائر تلمودية في حارة باب حطة الملاصقة للمسجد الأقصى بذريعة الاحتفال بمناسبة يهودية

8/1/2017مستوطنون يستولون على مبنى جديد في سلوان ،وتجدر الاشارة إلى أن جمعيات استيطانية تمكنت في الآونة الأخيرة من وضع يدها على العديد من المباني والعقارات في أحياءٍ متعددة في بلدة سلوان، التي تعتبر الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى، وتحويلها الى بؤر استيطانية، كما هو الحال في حيّي بطن الهوى (الحارة الوسطى)، ووادي حلوة، في حين كانت بلدية الاحتلال في القدس أصدرت قبل عدة سنوات أوامر هدمٍ بالجملة في حي البستان بالبلدة وإزالة كافة منازلها وعددها يزيد عن الـ88 منزلاً لصالح إقامة حدائق تلمودية، ومشاريع تخدم أسطورة الهيكل المزعوم في هذه المنطقة، التي لا تبعد عن جدار المسجد الأقصى الجنوبي سوى عشرات من الأمتار

مجموعات صغيرة ومتتالية، تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة، من شرطة الاحتلال الخاصة.

أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم المقامات التاريخية في سلفيت ، وشرعوا بأداء طقوس تلمودية ووضع كتابات على تلك المقامات وسط حماية كبيرة من جيش الاحتلال.

10/1/2017 ما تسمى منظمة “طلاب من أجل الهيكل”تشرع بتمرير دروسها التعليمية والتطبيقية في المدارس العبرية عن الهيكل المزعوم وضرورة التسريع ببنائه، ودعوات لتكثيف اقتحام المسجد.

جدد مستوطنون،اقتحامهم للمسجد الأقصى من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة،وتمت الاقتحامات عبر مجموعات صغيرة، ونفذت جولات استفزازية في المسجد المبارك.

11/1/2017 مجموعات من المستوطنين اليهود،معظمهم من المتدينين المتزمتين “الحريديم”، تقتحم المسجد الأقصى المبارك، ونفذت جولات استفزازية فيه، برفقة حراسة معززة ومشددة من شرطة الاحتلال.

مستوطنون يقتحمون برك سليمان

13/1/2017 الاحتلا ل يحارب حتى الاطفال :قوات الاحتلال تعتقل طفلا مقدسياً قاصراً من باب الاسباط (أحد أبواب المسجد الأقصى) عقب صلاة الجمعة ،وتم نقل الطفل المقدسي الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة المقدس

15/1/2017 مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة على دفعات بحماية قوات الاحتلال “الإسرائيلي”،قوات الاحتلال أمنت الحماية للمستوطنين الذين اقتحموا المسجد ، وتجوّلوا في باحاته وسط تلقّيهم شروحات حول “الهيكل” المزعوم.

الاحتلال يواصل مضايقاته للمصلين والمرابطين.

16/1/2017 سلطات الاحتلال تستبدل انابيب الكتان الخاصة بالمضخة على سطح المسجد الابراهيمي باخرى.

17/1/2017 أكثر من ثلاثين عنصراً من عصابات المستوطنين اليهودية تقتحم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة برفقة حراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الخاصة،ونفذ المستوطنون جولات استفزازية ومشبوهة في أرجاء المسجد

18/1/2017 تجدد الاقتحامات للمسجد الاقصى.

إصابة شاب واعتقال آخرين خلال اقتحام مستوطنين قبر يوسف

19/1/2017 مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية الاحتلال

20/1/2017 رئيس بلدية الاحتلال في القدس، المتطرف نير براخات يطلق حملة لدعم الرئيس الأمريكي الجديد لنقل السفارة الأمريكية من “تل ابيب” الى القدس.

الاحتلال يواصل كعادته احتجاز بطاقات الشبان خلال دخولهم الى المسجد الاقصى للصلاة برحابه الطاهرة.

المصادقة على مخطط مقر جديد لرئيس حكومة الاحتلال في القدس

22/1/2017 مجموعات من المستوطنين،من بينهم عددا من المتزمتين دينياً “الحريديم” بلباسهم التلمودي الأسود، يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراساتٍ معززة ومشددة من قوات الاحتلال الخاصة،وتجري الاقتحامات عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، وتحطّ في منطقة باب الرحمة المعروفة باسم “الحُرش” بين باب الأسباط والمصلى المرواني في الأقصى المبارك، في محاولاتٍ لإقامة صلوات وطقوس تلمودية.

شرطة الاحتلال المتمركزة على البوابات تشدد من إجراءاتها على دخول المصلين للأقصى، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية، في حين تواصل منع دخول نساء “القائمة الذهبية”.

23/1/2017 مجموعات من المستوطنين تواصل اقتحامها الاستفزازي للمسجد الأقصى من باب المغاربة،بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الخاصة،في الوقت الذي نفذ فيه المستوطنون جولات مشبوهة في المسجد المبارك،وفي الوقت نفسه، واصلت قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة بحق المصلين من فئة الشبان، واحتجاز بطاقاتهم الشخصية خلال دخولهم الى المسجد المبارك.

24/1/2017 مجموعات من قطعان المستوطنين، تقتحم باحاتِ المسجد الأقصى المبارك بحمايةٍ أمنية من شرطة الاحتلالِ الإسرائيلي، في استفزازٍ واضح وفاضح لمشاعر المسلمين والمرابطين في المسجدِ الأقصى المبارك عبر باب المغاربة،.وبصورةٍ يومية، يقتحم المستوطنون الأقصى، فيما تواصل أجهزة الاحتلال في ممارساتها العنصرية والإجرامية بحق المقدسيين، من إعداماتٍ وهدمٍ للمنازل ومنع من الصلاةِ في الأقصى.

25/1/2017 اكثر من 100 عنصر من عصابات المستوطنين اليهودية، تقتحم (الفترة الصباحية)، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية،وتولت مجموعة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بقوات الاحتلال الإسرائيلي حماية وحراسة المستوطنين خلال اقتحامهم للمسجد المبارك وجولاتهم الاستفزازية والمشبوهة بأرجائه الطاهرة، في حين تصدى مصلون لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير الاحتجاجية.

26/1/2017 مجموعة من المستوطنين، من اليهود المتزمتين بلباسهم التلمودي التقليدي تؤدي، طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة المعروفة باسم “الحُرش” بين باب الأسباط والمصلّى المرواني في المسجد الأقصى، بحماية معززة ومشددة من قوات الاحتلال.وكانت مجموعات المستوطنين استأنفت صباحا، اقتحامها للمسجد الأقصى من باب المغاربة بمجموعات صغيرة ومتتالية، وبحماية وحراسة مشددة، في الوقت الذي يتصدى فيه مصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية.

29/1/2017 مجموعات صغيرة ومتتالية، تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة، من شرطة الاحتلال الخاصة.

30/1/2017 مجموعات من المستوطنين تقتحم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة، من شرطة الاحتلال الخاصة.وكعادتها تمارس سياستها في مضايقات المصلين .

31/1/2017 الاعلان عن قرب افتتاح أحد الأنفاق الجاري العمل عليها في المنطقة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك، على مسافة ٢٠٠ متر من باب المغاربة من القصور الأموية جنوب غرب حائط البراق،وإن الترتيبات ليوم ما يسمى (توحيد القدس) ستشمل العديد من الفعاليات من بينها فتح نفق في ساحة المبكى (البراق) جنوب الهيكل المزعوم

اكثر من 61 مستوطنًا يهوديًا في الفترة الصباحية يقتحمون المسجد الأقصى المبارك، معظمهم من المتزمتين دينيًّا “الحريديم” بلباسهم وقبعاتهم التلمودية السوداء، وأدوا طقوسًا وشعائر تلمودية فيه بحماية قوات الاحتلال. الاقتحامات تمت عبر مجموعات صغيرة ومتتالية من باب المغاربة، وأدى عدد من المستوطنين حركات وشعائر تلمودية وهم حفاة قرب مطلع صحن مسجد الصخرة من الجهة القادمة من باب حطة

الاحتلال يمنع رفع الاذان في المسجد الابراهيمي 47 وقتا خلال الشهر