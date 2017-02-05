الحمد الله يبحث مع القنصل التركي الجديد سبل تعزيز التعاون

رام الله/PNN- استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، القنصل التركي الجديد لدى فلسطين كورجان توركوغلو، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تضافر الجهود من أجل عقد لجنة مشتركة بين البلدين على مستوى رؤساء الوزراء والحكومة، أسوة بالعديد من الدول التي تعقد لجان مشتركة مع فلسطين، مثمنا الدعم التركي المستمر على كافة الأصعدة خاصة قطاعي الصحة والطاقة.

ودعا الحمد الله القنصل التركي إلى التواصل مع الحكومة التركية لحثها على الإيفاء بالتزامها تجاه إعادة إعمار قطاع غزة، خاصة على صعيد قطاع الإسكان، مقدما شكره على المنحة التركية لصالح وقود محطة كهرباء غزة.