تسريب أول صور رسمية لغالاكسي إس 8

انتشرت الصور الأولى لهاتف سامسونغ غالاكسي إس 8 عبر الانترنت، حيث كشفت أن غالبية التسريبات حوله كانت صحيحة من بينها عدم وجود الزر الرئيسي.

وقد حصل موقع “VentureBeat” على الصور التي يظهر من خلالها هاتف غالاكسي إس 8 بنموذجين بشاشة “AMOLED” أحدهما بقياس 5.8 بوصة والثاني بقياس 6.2 بوصة.

وجاءت هذه الصور في الوقت الذي تستعد فيه سامسونغ لكشف النقاب عن هاتفها الذكي في 29 مارس/آذار، حيث صرح شخص مطلع على خطط الشركة بأنه يختلف اختلافا كبيرا عن النماذج السابقة لسلسلة الهواتف التي أطلقتها الشركة.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد من سامسونغ بمستوى جديد من المعالجات حيث تم تزويده بمعالج بدقة 10 نانومتر من سامسونغ مما يجعل الهاتف أسرع 11 مرة من غالاكسي إس 7، فضلا عن معالج للرسوم أسرع بنسبة 23% و أكثر كفاءة بـ20% في الطاقة.

كما تكشف الصور أيضا عن منفذ ” USB-C” للشحن ومنفذ لسماعات الرأس وهو ما ينفي الشائعات التي تحدثت عن اتباع سامسونغ لنهج آبل بالتخلي عن منفذ سماعات الرأس.

ومع عدم وجود الزر الرئيسي فقد تم نقل مستشعر البصمات إلى الجزء الخلفي، وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية التفاصيل الأولى عن نموذجي الهاتف والتي أطلق عليهما اسمي “دريم” و”دريم2″ وهي تعبير عن الإصدار الأكبر والأصغر من غالاكسي إس 8 وفقا لما جاء في تقرير صادر يوم الاثنين.

كما أشار التقرير إلى أن “كلا الإصدارين سيكونان بشاشات منحنية من الجانبين الأيمن والأيسر بشكل مماثل لجهاز غالاكسي إس 7 إيدج”، ولن تكشف سامسونغ عن هاتفها الجديد في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) في برشلونة في فبراير/شباط كما هو متوقع، وفقا لتأكيدات رئيس سامسونغ كو دونغ جين.

وسيكون غالاكسي إس 8 الإصدار الرئيسي الأول بعد الكارثة التي تكبدتها شركة سامسونغ بسبب هاتف نوت 7 الذي نتج عنه خسائر قدرت بـ4.5 مليار دولار.