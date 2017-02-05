ومازالت المفاوضات مستمرة بين صاحب الـ 28 عاما ومسؤولي المدفعجية، للاتفاق على تجديد عقده، حيث لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن.

ووفقا لما نشرته صحيفة “الكونفيدينشال”، أكد أوزيل عبر وكيل أعماله عن سعادته باهتمام فريقي بايرن ميونيخ وبرشلونة بضمه، إلا أن عرض النادي البافاري لم ينل موافقة اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوزيل ليس حريصا على العودة إلى وطنه في الوقت الحالي، كما أنه لا يرغب في العمل مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

يذكر أن كارلو أنشيلوني كان صاحب قرار الاستغناء عن أوزيل عندما تولى مسؤولية تدريب ريال مدريد في عام 2013، الأمر الذي ربما يكون أدى لصدع في العلاقات بين الطرفين.

وينتهي تعاقد أوزيل مع أرسنال، بحلول صيف عام 2018.

جدير بالذكر أن مسعود أوزيل خاض مع أرسنال 27 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات، محرزا تسعة أهداف وصنع 8 آخرين.