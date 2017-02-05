وزير الرياضة المصري يطير لحضور نهائي الكان

القاهرة/PNN- غادرت بعثة من المشجعين، بينهم وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز، إلى الجابون اليوم الأحد، لمساندة منتخب مصر في مواجهته أمام نظيره الكاميروني في نهائي كأس الامم الافريقية لكرة القدم.

وستلتقي مصر مع الكاميرون اليوم بالعاصمة ليبرفيل في نهائي البطولة.

ولا يتفوق على الكاميرون التي تملك أربعة ألقاب قارية سوى مصر منافستها في النهائي، والفائزة باللقب سبع مرات، بينما تتصدر الكاميرون القارة في المشاركة في كأس العالم بسبع مرات، كما كانت أول فريق يتأهل إلى دور الثمانية عام 1990 في ايطاليا.

وسيرت شركة مصر للطيران عدة رحلات للجابون بسعر 700 دولار للفرد، تشمل تذكرة الطيران ذهابا وايابا اضافة لتذكرة حضور المباراة وتأشيرة دخول الجابون.

وعرضت صفحة شركة مصر للطيران على فيسبوك، مقطع فيديو لمجموعة من المشجعين يحملون الأعلام ويرددون الهتافات قبل استقلالهم للطائرات المتجهة للجابون.

وأشارت مصادر بالشركة، إلى إن إرتفاع تكلفة الرحلة أدى لإنخفاض عدد المشجعين المتجهين لحضور النهائي.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها ان الوزير خالد عبد العزيز “توجه لحضور المباراة النهائية ومؤازرة المنتخب”.

وكتب عبد العزيز على صفحته على فيسبوك “بإذن الله في الطريق إلى الجابون …ربنا معانا … وتحيا مصر”.

ونفت الوزارة في بيانها، ما تردد عن مساهمتها في تحمل تكاليف رحلات الجماهير المصرية إلى الجابون.

كما توجه عدد من نواب البرلمان إلى ليبرفيل لمؤازرة المنتخب المصري.

المصدر: كووورة.