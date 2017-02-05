مديرية المعادن: ايرادات الشهر المنصرم بلغت مليون و236 ألف شيكل تقريباً‎

رام الله/PNN- أفصحت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاحد ، عن حجم إيراداتها من المعادن الثمينة خلال الشهر الماضي، والتي بلغت (مليون و236 ألف شيكل تقريباً)، في حين بلغت كمية الذهب الواردة إلى المديرية ( 1035 كغم تقريبا) .

وأشار التقرير إلى أن طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية نفذت خلال الشهر الماضي19 جولة تفتيشية شملت 131محل ومصنع، وجاءت الكميات الواردة للمديرية مرتفعة بشكل ملحوظ حيث زادت الكمية الواردة الى دوائر المديرية بنسبة 63.5% عن نفس الشهر من العام السابق .

وافاد المهندس /يعقوب شاهين المدير العام للمديرية بان هناك ثقة لدى المواطنين بشراء الذهب الفلسطيني وادخارة، خاصة عند هبوط سعرالانصة عالميا اقل من 1200 $ للاونصة، لافتا الى الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني بمراقبة وتنظيم هذا القطاع.