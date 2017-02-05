ارتفاع ملحوظ على مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 1.11%

رام الله/PNN- سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا ملحوظا، ووصلت نسبته إلى 1.11 نقطة، اليوم الأحد، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 986 ألف دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 526.97 نقطة، مرتفعا 5.79 نقطة عن آخر جلسة تداول، مدفوعا بارتفاع مؤشر كل قطاعاته.

وارتفع سهم مؤشر البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.69%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.12%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.07%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.85%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.45%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 329 ألف سهم، في 85 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 13 شركة، ارتفع فيها سهم 9 شركات، وانخفض سهم شركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق، واستقر سهم 3 شركات.

وارتفع سهم شركات الاتحاد للإعمار والاستثمار، والبنك الإسلامي الفلسطيني، ومصانع الزيوت النباتية، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والفلسطينية للكهرباء، والمشرق للتأمين، والاتصالات الفلسطينية، والبنك الوطني، وبنك فلسطين.

واستقر سهم الشركات التالية: العربية الفلسطينية للاستثمار “إيبك”، وفلسطين للتنمية والاستثمار، وفلسطين للاستثمار العقاري.