الشرطة تقبض على 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في جنين

جنين/PNN- ألقت الشرطة، اليوم الاحد، القبض على 5 أشخاص يشتبه بهم بالتنقيب عن الآثار في محافظة جنين في قضيتين منفصلتين.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة وصل PNN نسخة عنه: بأنه وبعد ورود معلومات لفرع شرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة حول قيام أشخاص بالتنقيب عن الآثار في احد الخرب الأثرية الواقعة بالقرب من بلدة العرقة قضاء محافظة جنين، تحركت على الفور قوة من الفرع إلى المكان وتم ضبط ثلاثة أشخاص وهم يقومون بأعمال الحفر والتنقيب داخل احد المغر الأثرية الموجودة في الخربة المذكورة.

كما تم ضبط العدة التي كانوا يستخدمونها في أعمال الحفر والتنقيب وتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولا.

وفي سياق متصل فبعد ورود معلومات لفرع شرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة حول قيام احد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزله في بلدة أم الريحان قضاء المحافظة على الفور تحركت قوة من الفرع إلى المنزل المذكور وبالكشف عليه تبين وجود أعمال حفر وتنقيب في ساحة المنزل بالإضافة إلى مشاهدة حفره أسفل منزل ابن المشتبه به كما تم العثور على مجموعة من المواد التي يشتبه أنها أثرية في ساحة المنزل وبعض القطع كذلك والتي تنوعت ما بين حجارة قديمة ويشتبه أنها أثرية بأشكال وأحجام مختلفة ونصف عامود يشتبه انه اثري وكسر زجاج يشتبه أنها أثرية تقدر بحوالي (5) كغم.

وبسماع أقوال الأب وابنه أفادا بأنهما قاما بذلك للبحث عن الآثار والدفائن داخل منزل كل منهما وتم إحالتهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهما أصولا.