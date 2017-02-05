الشاعر ضمان حقوق ذوي الاعاقة ينبع من بناء منظومة حقوق وواجبات

رام الله/PNN- أكد وزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر، على توفر الارادة السياسية الحقيقية لدى مؤسسة الرئاسة والحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية بشكل خاص لصياغة قانون جديد يضمن ويوفر لهذه الفئة الكرامة والتنمية الحقيقية ويحفظ لهم الحقوق والوصول للخدمات العامة وفقا لمبدأ المساواة مع الآخرين وذلك للحد من التمييز شبه الممنهج الواقع على هذه الفئة على أساس الاعاقة.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الموسع الذي نظمته الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة في الوزارة تحت عنوان (نحو قانون جديد للأشخاص ذوي الاعاقة) والذي عقد في قاعة مركز جبل النجمة للتأهيل، بحضور مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة أمين عناب وكافة المؤسسات العامة في قطاع الاعاقة.

وأضاف الشاعر أن العدالة الاجتماعية تتطلب العمل بالقوانين واللوائح والأدوات الرقابية وآليات التنفيذ التي تضمن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ، وأننا نأمل بتضافر الجهود من كافة المؤسسات للخروج بقانون شامل لتحسين حياة كافة الأشخاص ذوي الاعاقة.

وشدد الشاعر أهمية الشراكة بين جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تُعنى بالأشخاص ذوي الاعاقة من اجل النهوض بواقعهم، وعلى ضرورة التنسيق والتعاون فيما بين الجميع من اجل تقديم اعداد مسودة لقانون يضمن حقوقهم الشاملة والكاملة.