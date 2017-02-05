الشرطة تساند الرقابة الصحية والبيئية في بلدية جنين بضبط وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية

جنين/PNN- ساندت الشرطة الرقابة الصحية والبيئية في بلدية جنين اليوم في ضبط وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية تم ضبطها في عدد من المحال التجارية في أسواق مدينة جنين وقد تمت عملية الإتلاف في ساحة مديرية الشرطة .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة وصل PNN نسخة عنه: أنه قد حضر عملية الإتلاف عدد من ضباط فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة و موظفين من الرقابة الصحية والبيئية لدى بلدية جنين وقد كانت المواد المتلفة عبارة عن كميات من المواد الغذائية المتمثلة في العصائر والحلويات والقهوة والحليب والمعلبات.