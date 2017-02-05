الشرطة تضبط نقود مزورة بحوزة فتاة في جنين

جنين/PNN- ضبطت الشرطة، اليوم الاحد، نقود مزورة بحوزة فتاة من سكان داخل الخط الأخضر في محافظة جنين.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة وصل PNN نسخة عنه: انه وبعد ورود معلومات حول تواجد فتاة من سكان داخل الخط الأخضر في إحدى المحال التجارية للمواد التموينية في احد أسواق المدينة حيث كانت تقوم باستخدام نقود مزوره مقابل شراء بعض السلع من هذا المحل وغيرها من المحال .

توجهت على الفور قوة من فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة إلى المكان حيث ضبط بحوزتها مبلغ 400 شيقل من فئة (200) شيقل وبفحص هذه النقود أصولا تبين بأنها مزورة.

وأضاف البيان انه تم إحالة المشتبه بها والنقود المضبوطة إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقها أصولا.