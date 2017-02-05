“اقراض الطلبة” والبنك الاسلامي الفلسطيني يوقعان اتفاقية تعاون لتفعيل خدمة التسديد الآلي

رام الله/PNN- وقّع صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين والبنك الإسلامي الفلسطيني، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون لتفعيل خدمة التسديد الآلي لصالح الصندوق بما يسهل عملية التسديد على المقترضين، حيث وقع الاتفاقية المدير التنفيذي للصندوق مراد عبيد ومدير عام البنك بيان قاسم.

وأوضح عبيد أن الاتفاقية تهدف لاعتماد خدمة التسديد الآلي لدى الصندوق، وذلك بهدف تسوية الديون المترتبة على المقترضين والتسهيل عليهم في عملية التسديد.

وأشار عبيد إلى الجهود التي يبذلها الصندوق لتحصيل الأموال المستحقة له من المقترضين، وذلك للتمكن من الاستمرار في أداء مهمة الصندوق الوطنية المتمثلة بمساعدة طلبة مؤسسات التعليم العالي المحتاجين وتمكينهم من إكمال تعليمهم.

من جهته عبر قاسم عن شكره لصندوق إقراض الطلبة لما يوفره من تسهيلات للطلبة تساهم في مساعدتهم في إكمال مسيرتهم التعليمية، مما يؤهل لبناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة.

وأضاف قاسم أن مثل هذه الاتفاقيات تعنى بتسهيل عملية تسديد قروض الطلبة الخريجين المقترضين من الصندوق عن طريق خصمها آلياً من خلال خدمة التسديد الآلي لمن يتعامل منهم مع البنك الإسلامي الفلسطيني، سواء كان مقترضاً أو كفيلاً لأحد المقترضين.

ونوه إلى أن هذه العملية ستتم من خلال أي من فروع ومكاتب البنك ال29 المنتشرة في جميع أنحاء فلسطين والتي ستزيد إلى 35 مع نهاية هذا العام، مما يحقق رؤية البنك الهادفة لتحقيق الشمول المالي بما يضمن تسهيل وصول الجمهور للخدمات البنكية الإسلامية في أي مكان.

وحضر مراسم التوقيع على الاتفاقية مساعد مدير عام البنك عماد السعدي ومدير العمليات المركزية زايد شقير ومديرة العلاقات العامة ضحى الوزني ومساعد المدير التنفيذي للصندوق عمار طعمه.