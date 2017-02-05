العليا والإستئناف الإسرائيليتان تصدران قرارات جوهرية بحق معتقلين إداريين

رام الله/PNN- أوضح تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاحد، أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية ومحكمة الإستئناف، أصدراتا قرارات إعتقال إداري جوهري (نهائية)، بحق عدد من المعتقلين بعد التقدم بالتماسات واستئنافات من قبل محامي الهيئة.

وأوضح محامي الهيئة أشرف ابو اسنينة، بأن محكمة الإستئناف الإسرائيلية قبلت الإستئناف المقدم لها بخصوص الأسير سليمان شمالة لانهاء اعتقاله الإداري، حيث قررت الإفراج عنه بتاريخ 10/3/2017، فيما تم التقدم باستئنافات لذات المحكمة بخصوص الأسيرين خالد الشافعي من نابلس، وثامر سباعنه من جنين، وقد أصدرت المحكمة قرارات نهائية (جوهرية) بحق الأسيرين لأربعة أشهر.

كما أوضح ابو اسنينة، أن العليا الإسرائيلية قبلت الالتماس المقدم من الهيئة للأسير خالد دار الحج من بيت لحم، والمعتقل منذ 21/10/2015، وأصدرت المحكمة قرارا جوهريا بحقه لأربعة أشهر، كما أصدرت قرارا جوهريا بحق الأسير ماهر جرادات المعتقل منذ 21/10/2015 لأربعة أشهر.