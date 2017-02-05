جنين: الشرطة تضبط نقودا مزورة بحوزة فتاة من أراضي48

جنين /PNN-ضبطت الشرطة اليوم الأحد، نقودا مزورة بحوزة فتاة من سكان أراضي48 أثناء تواجدها في مدينة جنين.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات حول تواجد فتاة من سكان أراضي48 في إحدى المحال التجارية للمواد التموينية في المدينة وبحوزتها نقودا مزورة، توجهت قوة من فرع

المباحث العامة إلى المكان، وتم ضبط مبلغ 400 شيقل من فئة (200) شيقل، وبفحص هذه النقود أصولا تبين بأنها مزورة.

وأضاف البيان أنه تمت إحالة المشتبه بها والنقود المضبوطة إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقها أصولا.