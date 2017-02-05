جولة اعلامية في بلدة ديراستيا وكفل حارس ووادي قانا

نابلس/PNN-نظم امس فريق تجوال اًصداء جولة اعلامية في محافظة سلفيت تركزت في بلدة كفل حارس ودير استيا ووادي قانا في إطار جولاته المتواصلة على مدار العام لتسليط الضوء على الواقع السياحي والتاريخي والبيئي في الاراضي الفلسطينية.

والتقى المشاركين في بداية جولتهم برئيس بلدية ديراستيا سعيد زيدان الذي قدم شرحا عن بلدة ديراستيا، والبالغ عدد سكانها 5 الاف نسمة، اضافة الى عدد مضاعف في الشتات، فيما تبلغ مساحة البلدة 36 الف دونم وهي ثاني بلد مساحة بالضفة الغربية بعد طوباس .

وأضاف زيدان أن ما يميز بلدة ديراستيا انتاجها زيت زيتون حسب ترتيب وزارة الزراعة الثالثة على الوطن والأولى على محافظة سلفيت .

وأشار الى ميزة اخرى تمتاز بها البلدة وهو وجود بلدة قديمة متماسكة بمبانيها وبنيت على ثلاث عهود او عصور وهما العصر الروماني وهو البلدة تحت البلدة القائمة حاليا والعصر المملوكي من 600 سنة وعصر العثمانيين من 300 سنة، فيما يتواجد اعلى مكان في البلدة القصر الذي كان مقر حاكم عثماني مع اركان حكمه المسيطرين على المنطقة.

واوضح ميزة اخرى تميز البلدة ايضا وهي نسبة التعليم العالية فيها بالنسبة لعدد سكانها، منوها الى انه في سنة 1983 قامت جامعة بيرزيت بعمل احصائية عن التعليم بفلسطين واحتلت فيها بلدة ديراستيا المرتبة الاولى بالتعليم على مستوى الوطن .

وذكر زيدان ان 3 % من عدد سكان بلدة ديراستيا يحملون شهادات دراسات عليا وان رئيس جامعة بيرزيت هو ابن بلدة ديراستيا عبد اللطيف ابو حجلة واول رئيس لجامعة النجاح الدكتور كايد عبد الحق وهو ابن البلدة ونائب رئيس الجامعة العربية الامريكية الدكتور نظام ذياب وهو ايضا ابن البلدة ورئيس جامعة بيت لحم سابقا غسان ابو حجلة وهو ايضا ابن البلدة .

ونوه زيدان ايضا الى انه يخرج من البلدة الى الجامعات الفلسطينية يوميا 260 طالب فلسطيني على مختلف انحاء الجامعات الفلسطينية ، ويكاد لا يوجد بيت ببلدة ديراستيا لا يوجد به طلاب جامعيين الى جانب وجود حرف لكنها قليلة جدا .

واوضح زيدان انه ما يميز بلدة ديراستيا هو واد قانا ويوجد به 11 ينبوع ماء جارية على مدار السنة و 4 الاف شجرة ليمون وبرتقال ولوزيات وزيتون وكل الجبال المحيطة بالوادي هي منطقة اشجار حرجية ويوجد نباتات وطيور وحيوانات غير موجودة في مناطق ثانية، لانها محمية طبيعية.

كما شملت الجولة زيارة لبلدة كفل حارس المعروفة بتاريخها العريق وكثرة المقامات فيها، حيث تمت زيارة المقامات ومنها مقام ذوالكفل، وذو النون، حيث قدم عبد الرحيم بوزية عضو المجلس البلدي شرحا عن هذه المقامات والأضرحة وتاريخها، بالإضافة إلى الاقتحامات والاعتداءات الاستيطانية التي تتعرض لها. ونظمت الجولة برعاية حليبنا (شركة مصلح للتجارة العامة)، ورافقهم الدليل السياحي خالد تميم من وزارة السياحة وبمشاركة 25 صحفي وصحفية.