ضمن برنامج “المتطوع يستطيع” تدريب المجموعة الخامسة من المتطوعين في رام الله‎

رام الله/PNN-أنهت الفلسطينية لإسناد الطلبة وبالتعاون مع مؤسسة الأمل للملاحظة والرعاية المجتمعية اليوم الموافق 5/2/2017، تدريب المجموعة الخامسة من المتطوعين ضمن برنامج “المتطوع يستطيع” في

مدينة رام الله، وتمثل بورشة تدريبية خاصة بالمتطوعين، شارك فيها خمسون متطوع ومتطوعة، وتضمن التدريب تعريف المتطوعين بمفهوم التنمية ومناهجها، وبماهية التطوع وأهدافه، وبحقوق المتطوع وواجباته،

بالإضافة إلى تشبيكهم على أكثر من عشرة مؤسسات مجتمع مدني في مدينة رام الله. ويهدف البرنامج إلى تغيير مفهوم التطوع في فلسطين وتطوير مهارات المتطوع الشخصية والعملية، والإسهام في بناء

مهارات الشباب الفلسطيني والعمل على بناء مواهبهم.