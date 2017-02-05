“الصحة” تصدر كتيبين حول الأدوية للأمهات والأطفال

رام الله-/PNN- أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية كتيبين جديدين حول الأدوية في الحمل والرضاعة، وكيفية إعطاء الدواء للأطفال.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الإدارة العامة للصيدلة وبالتعاون مع الادارة العامة لصحة وتنمية المرأة أعدتا كتيباً حول الأدوية في فترة الحمل والرضاعة، يهدف إلى تقديم معلومات تثقيفية للنساء الحوامل والمرضعات أو اللاتي ينوين الحمل حول أهم المعلومات الخاصة بسلامة استخدام الأدوية في الحمل والرضاعة.

من جهته، أكد وزير الصحة د. جواد عواد سعي الوزارة الدؤوب من أجل تعزيز التواصل مع المواطنين وإيصال الرسائل الطبية والصحية بالشكل الأمثل، مضيفاً أن من أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة هو رفع مستوى التثقيف الصحي للوصول إلى مجتمع مثقف وواعٍ صحياً.

وأضافت مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة د. رانية شاهين أن تعامل المرأة الحامل أو المرضع مع الأدوية من أكثر الموضوعات الشائكة في الحمل والرضاعة، والتي تشغل بال الكثير من السيدات، لما قد يترتب على استخدام هذه الأدوية من آثار سلبية على الأم أو الجنين أو الرضيع، والتي تصل في بعض الأحيان إلى الإجهاض أو حدوث تشوهات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الكتيب يسلط الضوء على الخيارات العلاجية الآمنة للحالات المرضية التي تستدعي العلاج بالأدوية خلال الحمل والرضاعة، بالإضافة إلى تنبيهات هامة تحتاجها الحامل و المرضع وأيضا قائمة بالأدوية الممنوع استخدامها خلال الحمل والرضاعة، مضيفة أن هناك بعض الأدوية المسموحة والتي يمكن أن تريح الحامل من كثير من الآلام ومع ذلك تخشى الحامل تناولها لعدم معرفتها بمدى سلامتها.

في السياق نفسه، قالت مديرة صحة المرأة أ. مها عواد إن الوزارة أعدت كتيباً حول كيفية إعطاء الدواء للأطفال، ويهدف إلى تقديم معلومات تثقيفية للأبوين عن الطرق الصحيحة لإعطاء الدواء بأشكاله الصيدلانية المختلفة للطفل، ما يضمن السلامة الدوائية من حيث وصول الدواء للطفل بالشكل الصحيح وبالجرعة الصحيحة دون زيادة أو نقصان، وضمان عدم حدوث أية مضاعفات جانبية ترافق تناوله للعلاج الدوائي.

ويركز الكتيب على بعض الاحتياطات الواجب اتباعها بدقة خلال إعطاء العلاج الدوائي للطفل لجعل الأدوية صديقة للطفل و ليس عدوة له.