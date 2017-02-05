ضبط كمية من مستحضرات التجميل غير صالحة للاستخدام في نابلس

نابلس/PNN-العلاقات العامة والإعلام. ضبطت طواقم الضابطة الجمركية اليوم في محافظة نابلس كمية من مستحضرات التجميل غير صالحة للاستخدام .

وأشار بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام ان عملية الضبط تمت على احدى أللحواجز الاعتيادية داخل سيارة نقل تجاري، وبحضور جهات الاختصاص كل من الرقابة الدوائية بوزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني في

المحافظة وبعد معاينة المضبوطات تبين عدم صلاحيتها للاستخدام البشري وينبعث منها روائح كريهة وتتسبب بتحسس للبشرة وغير معلومة المصدر ,حيث أقرت اللجنة إتلافها وهي عبارة عن 228 علبة من البودرة

السائلة و288علبة كريم بشرة و989علبة سبريه ثلج .

وتهيب الضابطة الجمركية بالإخوة التجار والمستهلكين بضرورة عدم التعامل وتدوال البضائع الغير صالحة للاستخدام لما تشكله من خطر عليهم وعلى سلامتهم وضرر بالاقتصاد الوطني .