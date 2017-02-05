فوزان هامان لخدمات النصيرات والصلاح بالدرجة الأولى

غزة/PNN-قفز فريق خدمات النصيرات “الغواصات الصفراء” للمركز الرابع في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بقطاع غزة، بعد فوزه على مضيفه الاستقلال بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع، في اختتام منافسات الأسبوع 14 من البطولة.

وسجل ثلاثية النصيرات فريد الحواجري “هاتريك” في الدقائق 58، و78، و88 على التوالي، ليرفع رصيد فريقه إلى 22 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد الاستقلال عند 13 نقطة بالمركز العاشر.

وحكم المباراة طاقم مكون من: الدولي فايز عمران للساحة، وساعده أحمد شبير، ومروان خطاب للخطوط، وأمين عويص رابعاً.

بدوره، حقق جمعية الصلاح فوزاً خارجياً على بيت لاهيا في ملعب الأخير شمال القطاع، بهدفين دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع، ويبقى رصيد “اللهاونة” 17 نقطة بالمركز السابع.

وسجل هدفي الصلاح عماد أبو شنينو، ومحمد تمراز في الدقيقتين 81، و96 على الترتيب، علماً أن المباراة شهدت طرد علاء زقوت من صفوف بيت لاهيا بالدقيقة 82 بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وقاد اللقاء تحكيمياً: يوسف أبو سمعان للساحة، وساعده محمد بدر، وإسلام الشخريت للخطوط، ويوسف فياض رابعاً.

الثانية

وفي أخر مباريات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الثانية لفرع “غزة والشمال”، فاز المجمع الإسلامي على اتحاد جباليا بثلاثية نظيفة، على ملعب التفاح شرق مدينة غزة.

وأحرز ثلاثية المجمع محمود عليان، ومحمود الغول، وعبد الله نسمان في الدقائق 28، و58، و82 توالياً، ليرفع المجمع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول، والصدارة، وتجمد رصيد اتحاد جباليا عند 4 نقاط بالمركز السابع، والأخير.

وضمن مباريات الأسبوع 12 من فرع “الوسطى والجنوب”، تفوق العودة على العطاء بثلاثية مقابل هدف على ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع.

وسجل ثلاثية العودة سمير البيوك “هاتريك” بالدقائق الرابعة، والثامنة، و11 على التوالي، وشهدت المباراة طرد لاعب العطاء ممدوح النجار في الدقيقة 65، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد العودة إلى 24 نقطة في المركز الأول، وبقي رصيد العطاء 14 نقطة بالمركز الخامس، وبفارق الأهداف خلف شباب معن.

مباراة الاثنين

وتختتم منافسات الأسبوع 12 من الدرجة الثانية لفرع “الوسطى والجنوب” الاثنين، بمباراة جماعي رفح مع اتحاد دير البلح على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.