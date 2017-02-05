تجميد 4 أوامر هدم في مشيرفة وعارة

وادي عارة/PNN-أصدرت محكمة الصلح في الخضيرة، اليوم الأحد، أمرًا قضائيًا بتجميد أوامر هدم ضد أربع منازل في قريتي مشيرفة وعارة، الواقعتان في وادي عارة، وبحسب الأمر القضائي، التجميد سار إلى حين

نظر المحكمة بالملفات وإصدار قرار جديد.

وجاء التجميد بعد أن قدم المحامي محمود محاجنة اعتراضًا على أوامر الهدم وطلب تجميدها، واستجابت المحكمة لطلبه لحين النظر بالملفات المتعلقة بالقضية وإصدار قرار جديد.

وأكّد النائب د. يوسف جبارين الذي يتابع قضية الهدم في وادي عارة على أهمية هذا الإنجاز على المستوى القضائي، وعلى ضرورة مواصلة العمل الجماهيري والالتفاف حول العائلات المهددة بيوتها بالهدم من أجل

إبعاد شبح الهدم كليًا عن البيوت. كما دعا جبارين إلى التواجد بالمحكمة حين سيتم بحث هذه الملفات من أجل مساندة أصحاب البيوت.

ويوم الجمعة الماضي، تلقى أصحاب 4 منازل في منطقة وادي عارة، أوامر هدم منازلهم بحجة البناء غير المرخص.

وأمهلت الشرطة الإسرائيلية المواطن أحمد سعيد من قرية مشيرفة قرب أم الفحم، 24 ساعة لهدم منزله بنفسه، وإلا ستقوم الشرطة بتوفير الحراسة للجرافات التي ستنفذ أمر الهدم.

وتلقى إخبارية، الخميس، بلاغا من الشرطة يطالبه بهدم منزله بيده خلال 24 ساعة، على أن تقوم الشرطة بحال أمتنع عن ذلك بحراسة الجرافات التي ستنفذ أمر الهدم الفوري بذريعة البناء دون تراخيص.