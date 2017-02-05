تعادلان في اختتام الأسبوع 14 من الدرجة الممتازة

غز/PNN-تعادل فريق الصداقة مع ضيفه التفاح بدون أهداف مساء الأحد على ملعب اليرموك بمدينة غزة، في اختتام منافسات الأسبوع 14 من بطولة دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في قطاع غزة.

ورفعت نتيجة المباراة رصيد الصداقة إلى 27 نقطة في المركز الأول والصدارة، فيما وصل رصيد التفاح إلى 13 نقطة بالمركز 11، وقبل الأخير.

وحكم المباراة: الدولي سامح القصاص للساحة، وساعده إياد أبو عبيد، وأمجد لقان للخطوط، والدولي أشرف زملط رابعاً.

وفي ملعب فلسطين المجاور، تعادل هلال غزة مع ضيفه خدمات خانيونس بهدفين لمثلهما، في لقاء شهد طرد لاعب الأخير محمد صرصور لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 94.

وتقدم الهلال بهدفي محمد مقداد، ومحمد عبيد في الدقيقتين 31، و47 على التوالي، ورد خدمات خانيونس بهدفي خليل أبو جزر، وإياد النبريص بالدقيقتين 68، و90 على الترتيب.

ومن المنتظر أن تنطلق مباريات الأسبوع 15 من البطولة يوم الجمعة المقبل.

ورفع الهلال رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع، وبفارق الأهداف خلف أهلي غزة، وحصل خدمات خانيونس على النقطة 12، وبقي بالمركز 12، والأخير.

وقاد اللقاء تحكيمياً: سعيد عبد الوهاب للساحة، وساعده الدوليان حسام الحرازين، ومحمود الصواف للخطوط، وعاهد المصري رابعاً.