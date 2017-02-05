عادات تسبب جفاف اليدين في الشتاء

من أكثر الأماكن التي تعاني دائمًا من الجفاف والتشققات، في فصل الشتاء، القدم واليد، ويرجع ذلك إلى جفاف الجو، وإتباع بعض العادات غير الصحية للعناية بها، كتعرّضها للكثير من الرطوبة والبرودة أكثر من أي مكان آخر.

وفيما يلي نذكر 5 عادات خاطئة تزيد من جفاف القدمين واليدين.

الماء الساخن

السيدات في غالبيتهن يستخدمن الماء الساخن عند غسل اليدين والاستحمام، أو حتى عند غسل الصحون، وهذا من أكثر الأمور التي تزيد جفاف اليدين والقدمين، فالماء الساخن يجرد البشرة من الزيوت الطبيعية التي تغذيها، ما يزيد من جفافها وتشققها.

الهواء الجاف

خلال فصل الشتاء، ستجدين بشرتك جافة باستمرار وخالية من الرطوبة نتيجة الهواء الجاف الذي تتعرض له، لذا اهتمي بارتداء الجوارب والقفازات لحماية يديك وقدميك من الجفاف، كما عليك استخدام المرطبات القوية أكثر من المعتاد للحفاظ على رطوبة قدميك ويديك في هذه الأيام.

استخدام الصابون

هناك أنواع صابون قاسية على البشرة، وتزيد من جفافها، لذا عليك استبدالها بالصابون الذي يحتوي على المرطبات التي تغذي البشرة، كما عليك الابتعاد تماماً عن أنواع الصابون الذي يحتوي على الكحول والعطور التي تزيد من جفاف بشرتك.

عدم التجفيف

لا تهتم بعض السيدات بتجفيف القدمين بعد الاستحمام أو بعد غسلهما، وهذا الأمر يزيد من جفافهما مع مرور الوقت.

عدم شرب الماء بكثرة

احرصي على شرب لترين من الماء يومياً، للحصول على بشرة رطبة دائماً، فشرب كميات غير كافية من الماء سيقلل من رطوبة بشرتك، وبالتالي سيزيد من جفاف اليدين والقدمين.