السقا يشدد على ضرورة تشجيع الصناعات الإبداعية في فلسطين

غزة/PNN – شدد خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية الدكتور لؤي السقا على ضرورة تشجيع الصناعات الإبداعية في فلسطين لما لها من أهمية متزايدة بوصفها مُحرِّكا رئيسيا لخلق فرص العمل والمعرفة والرخاء الاقتصادي.

وأشار السقا في تصريح صحفي له اليوم إلى ان الاقتصاد الإبداعي يخلق الوظائف و يُسهم في الرخاء الشامل للمجتمعات وفي تعزيز احترام الأفراد لذاتهم وفي تحسين نوعية حياتهم وبالتالي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ويعمل علي انهاء الفقر .

وأكد السقا اننا في حاجة ملحة لضرورة الاستثمار في هذا المجال الحيوي ، والذي يرتبط مباشرة متعددة منها الصناعية والتجارية ، ويسهم بشكل فاعل ومؤثرفي تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ، الذي يعاني من الركود ، ويحتاج لمبادرات خلاقة للنشاط والنمو .