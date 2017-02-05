قتيلان وجريح بإطلاق نار قرب كفر قاسم

الناصرة/PNN- قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح وصفت بالخطيرة بالقرب من مدينة كفر قاسم داخل أراضي عام 48.

وأفاد الموقع الإلكتروني “عرب 48” بأن الشرطة الإسرائيلية عثرت ، مساء اليوم الأحد، على جثتين داخل سيارة على شارع رقم 5 بمحاذاة مدينة كفر قاسم، كما عثرت على شخص مصاب بجانب السيارة، ووصفت

المصادر الطبية إصابته بالحرجة، ولم تعلن بعد خلفية الجريمة.

وعثر على الرجلين قرب المنطقة الصناعية وقد فارقا الحياة جراء إطلاق النار عليهما، فيما عثر على الرجل الثالث بالقرب من السيارة التي وجد فيها الرجلان.

وقالت مصادر محلية إن القتيلين يبلغان من العمر 30 و50 عامًا، فيما يبلغ المصاب بجروح حرجة 60 عامًا.