صور:صيدم يطمئن على سلامة المعلمات اللاتي أصبن في حادث سير جنوب الخليل

الخليل/PNN-عاد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، مساء اليوم الأحد، المعلمات اللاتي أصبن في حادث السير الذي وقع جنوب الخليل اليوم، للاطمئنان على سلامتهن.

ورافق الوزير في الزيارة وكيل الوزارة د. بصري صالح والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. أنور زكريا ومدير عام العلاقات الدولية والعامة

نديم سامي ومديروا التربيه والتعليم في الخليل وشمالها وجنوبها عاطف الجمل ومحمد الفروخ وفوزي أبو هليل وعدد من رؤساء الأقسام في هذه المديريات.

وأطمأن صيدم والوفد المرافق له؛ على سلامة المعلمات، وأكد الوزير على الدور العظيم الذي تؤديه المعلمات ويؤديه المعلمون في إكساب الطلبة بالمعارف المختلفة، مشيداً بالإخلاص الذي يتحلون فيه أثناء أدائهم

وظيفتهم.

وتمنى الوزير والوفد المرافق له؛ الشفاء العاجل للمعلمات ولكافة المصابين في الحادث.