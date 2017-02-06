الاحتلال يستولي على اراض ببلدة قريوت جنوب نابلس

نابلس/PNN- كشف مواطنو بلدة قريوت جنوب مدينة نابلس شمال الضفة، عن قيام سلطات الاحتلال الأحد بوضع يدها على أراض تابعة للبلدة وتسييجها.

وبحسب المصادر المحلية فإن جنود الاحتلال عملوا في ساعة متأخرة من يوم أمس على تسييج أراضي في بلدة قريوت بالقرب من بؤرة “هيوفال” التابعة لمستوطنة عيليه ، وذلك بحجة دواعي أمنية.

وأضافت المصادر أن عدد من قطع الأراضي تعرض لنفس الأسلوب من التسييج في المنطقة “المواجهة” الواقعة غرب البلدة، معتبرا هذه الخطوة امتصاص لانتقادات المستوطنين التي نادت بإخلاء بؤرة مجاورة الاسبوع الماضي.