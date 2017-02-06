الكنيست يصوت على تنظيم مستوطنات الضفة “قانونيا”

بيت لحم/PNN- ذكرت الإذاعة العبرية العامة، أنه من المتوقع قيام “الكنيست” الإسرائيلي، بالتصويت بكامل هيئاتها الليلة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الرامي إلى تنظيم الوضع القانوني في بعض المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق الإذاعة العبرية، فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيشارك في التصويت فور عودته من لندن.

وأكدت أن حزب “البيت اليهودي” رفض طلب رئيس الوزراء تأجيل التصويت إلى ما بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتصف الشهر الجاري.

وكرر حزب “المعسكر الصهيوني” معارضته لمشروع القانون بالقول إنه يسيء إلى ما يسمى “أمن إسرائيل” ومكانتها الدولية وللمشروع الاستيطاني.

وأعلنت عدة منظمات حقوقية أنها ستلتمس إلى محكمة العدل العليا ضد مشروع القانون لو تم سنه.