بالأسماء: الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من مدن الضفة والقدس المحتلة

محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة.

حيث اعتقلت قوات الاحتلال من القدس المحتلة عماد عبيسان، ومحمد أبو جمل (73 عاما)، من جبل المكبر، وهو والد الشهيد غسان أبو جمل.

ومن مدينة نابلس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال باسم الأفغاني، ومحمد بشكار، واقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، بلدة قراوة بني حسان غرب مدينة سلفيت.

أما من الخليل المحلتة، فاعتقلت قوات الاحتلال نادر أبو ميالة من مدينة الخليل، إضافة لاعتقالها عثمان نخلة، من مخيم الجلزون، برام الله.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من دوريات الجيش اقتحمت البلدة بحجة القاء حجارة وزجاجة حارقة على مستوطنة كريات نتفيم المقامة على أراضي البلدة.

وأضافت المصادر أن الجيش داهم محطة المحروقات في البلدة وقام بمصادرة الكاميرات ونصب حاجزا على مفترق البلدة ومنع المواطنين الدخول والخروج منها مما أدى إلى اندلاع موجهات وإطلاق قنابل الصوت والغاز.