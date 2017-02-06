نادي شباب الحسين الأردني في ضيافة نادي قلقيلية الأهلي

قلقيلية/PNN- خالد عرباس- حل وفد نادي شباب الحسين الأردني بكرة الطائرة، أمس الأحد، ضيفاً عزيزاً على نادي قلقيلية الأهلي في زيارة خاصة للنادي الأهلي. وتأتي هذه الزيارة في اطار التواصل والعلاقات الودية بين الناديين ، وجاءت الزيارة من خلال التنسيق الذي قام به رجل الأعمال وابن قلقيلية في الأردن احمد منصور. وقد استهل الوفد الضيف برئاسة روحي العلوي زيارة صرح شهداء الجيش العربي الأردني في منطقة صوفين وقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء.

ومن ثم تم زيارة قيادة المنطقة في ضيافة العميد ركن مهدي سرداح الذي رحب بالوفد الضيف من الأردن الشقيق وتبادل الطرفين الكلمات الترحيبية والهدايا ممثلا بالدروع التذكارية. ومن ثم اتجه الضيوف الى بلدية قلقيلية واستقبلهم رئيس لجنة البلدية طارق عمير ومنذر اشتية عضو المجلس.

وقد رحب اعمير بالجميع واكد على ترحيب سكان مدينة قلقيلية بالوفد الضيف متمنيا لهم زيارة ناجحة وشكر النادي الأهلي على استضافتهم لنادي شباب الحسين وهذا يؤكد على دور النادي الأهلي في الاهتمام بالقطاع الشبابي والرياضي وتوطيد العلاقات مع الأندية المحلية والعربية.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفين الهدايا والدروع التذكارية واخذ الصور الجماعية. ومن ثم اتجه الجميع لتناول طعام الغذاء والحلويات في مقر النادي الأهلي ومن ثم تحدث مسؤول التشريفات بالنادي الأهلي قصي عناية باسم ادارة النادي مرحباً بالضيوف الكرام من نادي شباب الحسين الأردني وشكر اللواء نضال ابو دخان على جهوده في تسهيل زيارة الضيوف لفلسطين.

واكد عناية على العلاقة الوطيدة ما بين نادي قلقيلية الأهلي ونادي شباب الحسين واستذكر استضافتهم في بطولة قلقيلية الصيفية بكرة القدم في العام 1999م.

وتحدث باسم شنك عضو ادارة نادي شباب الحسين شاكرا ادارة النادي الأهلي على هذه حسن الضيافة لناديه متمنياً التوفيق للنادي الأهلي ومجددا دعوته للنادي الأهلي لزيارة الأردن.

ومن ثم قام الوفد بجولة داخل المدينة وبزيارة حديقة الحيوانات الوطنية واطلعوا على اعمال تجهيز ملعب بلدية قلقيلة لكرة القدم. وفي نهاية الزيارة توجهت ادارة النادي الاهلي وبرفقة الضيوف الى مزرعة الاخ محمد جعيدي وتناول الجميع البرتقال القلقيلي.

يذكر هنا انه قد كان في استقبال الضيوف من ادارة النادي الأهلي كل من معاذ نزال وخالد عرباس وغسان جوابرة والعضو السابق ابراهيم حسنين ومنسق النادي ربيع عرباس ومساعده خالد الأقرن ومصور النادي عبد اللطيف جابر.